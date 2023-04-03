Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Турции Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Турции Флейка

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Анкаре после того, как тот встретился с единым кандидатом от оппозиции на выборах 14 мая Кемалем Кылычдароглу. Как передает газета Star, турецкий лидер выразил возмущение этой встречей, отметив, что американский дипломат должен знать свое место.

Посол Джо Байдена посещает бай Кемаля. Как тебе не стыдно, думай головой. Ты — посол. Твой собеседник здесь — президент. С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом? Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти. Почему? Пусть знает свое место, — заявил Эрдоган.

Президентские и парламентские выборы в Турции намечены на 14 мая. Основными соперниками на выборах станут действующий президент Тайип Эрдоган, единый кандидат от «Республиканского альянса», и Кемаль Кылычдароглу, единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса». Кроме того, в выборах также примут участие лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.

Результаты предвыборных опросов пока не определяют явного фаворита. Эксперты отмечают, что текущий электоральный процесс может стать самым сложным для правящей партии из-за ряда факторов, включая сокрушительные землетрясения, приведшие к потере жизней более 50 тысяч человек, а также сложную экономическую ситуацию в стране.

Ранее оппозиционные силы обвиняли действующего президента в том, что он перенес выборы на месяц раньше изначально запланированной даты, чтобы те существенно потеряли время для проведения предвыборных кампаний.