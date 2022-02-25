Глава Минобороны Великобритании оценил российские потери на Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в интервью Sky News, что Россия «отстала от ожидаемого графика» в военных действиях и в первые 24 часа вторжения на Украину потеряла более 450 человек. По его оценке, Россия не достигла ни одной из своих основных целей, хотя основной целью российских войск является захват всей Украины.

Наша оценка на сегодняшнее утро такова, что Россия не достигла ни одной из своих основных целей, — сказал министр обороны.

На чём основаны цифры российских потерь, министр не уточнил. Заявление же о недостижении целей он аргументировал тем, что российскому десанту не удалось удержать захваченный ими ранее киевский аэропорт. Он также предположил, что заявления президента России Владимира Путина о скором переходе украинцев на его сторону ничем не оправданы.

Глава британского Минобороны ранее заявлял, что Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке земного шара, если будет такая необходимость. Он сравнил признание ДНР и ЛНР Владимиром Путиным с конфронтацией с Западом, на которую пошёл император Николай I в 1853 году в войне за Крым.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила британскому внешнеполитическому ведомству «отдохнуть», так как оно «уже помогло Украине». Так она ответила на заявления МИД Великобритании о том, что он намерен и дальше оказывать содействие Украине.