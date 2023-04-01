Глава Минобороны ФРГ назвал худший для Европы сценарий при новом лидере США Глава Минобороны ФРГ сказал, что при худшем сценарии новый лидер США дистанцируется от Европы

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Бундестаг, символ Берлина и Германии

Худшим для Европы сценарием после президентских выборов в США будет тот, при котором Белый дом возглавит человек, взявший курс на дистанцирование от ЕС и НАТО, сказал в разговоре с журналистами Welt am Sonntag глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. По мнению политика, в таком случае европейцам придется столкнуться с вызовами, которые они прежде не могли себе и вообразить.

Если наступит худший сценарий и в Белом доме окажется президент, который дистанцируется от Европы и НАТО, то тогда мы столкнемся с вызовами, которые сейчас невозможно себе представить, — сказал руководитель ведомства.

Писториус заметил, что и при лояльном к Европе лидере США американская власть будет вынуждена смещать свой фокус на Индо-Тихоокеанский регион. Европейским политикам тогда придется сосредоточиться на безопасности региона и проявить в решении этого вопроса больше ответственности. По мнению главы Минобороны ФРГ, Европа должна будет сама компенсировать вклад США. И это займет десятилетия, заключил министр.

Политолог Рафаэль Ордуханян ранее заявил, что в случае победы на президентских выборах в США в 2024 году Дональд Трамп может прекратить поддержку Украины и сократить поставки вооружения. Экс-президент также может попытаться договориться с Россией о прекращении конфликта, предположил эксперт.

Аналитик The Hill Майра Адамс написала, что американцы должны бояться президентских выборов в 2024 году, поскольку они связаны с пятью взрывоопасными угрозами для страны. Она считает, что ослабление Вашингтона может привести к победе России в украинском конфликте. Помимо того, Штатам грозят проблемы из-за фейковых новостей, противостояния экс-президента Дональда Трампа с Джо Байденом и возможный очередной штурм Капитолия недовольными гражданами.