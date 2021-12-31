Глава Крыма заявил о нацистской сущности украинской власти

Глава Крыма Сергей Аксёнов завил о нацистской сущности действующей украинской власти. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Аксёнов уверен , что существующая власть приведёт Украину к краху. А о её нацистской сущности говорит проведённый националистический марш во имя Степана Бандеры. Аксёнов назвал бандеровщину «идеологической проказой». По его словам, в основе этой идеологии лежат человеконенавистнические и утопические идеи.

К тому же сам украинский национализм, ориентированный на идеи Бандеры, эксперт считает идеологией деструктивной секты, которая непригодна для задач по строительству государства. Помимо этого, современный украинский режим провозглашает недостижимые цели вроде возвращения Крымского полуострова в состав Украины.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что считает, что западные страны должны были намного раньше вводить санкции против России. Также мэр Киева надеется, что Запад увеличит военную помощь Украине.