Глава Косово отказался покидать пост после обвинений суда в преступлениях

https://static.news.ru/photo/e0f6ce36-ba54-11ea-bd79-fa163e074e61_660.jpg Хашим Тачи Фото: Chris Huby/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава непризнанного Косово Хашим Тачи отказался уходить в отставку после обвинений суда в военных преступлениях и убийстве 100 человек. Он считает, что эти обвинения сначала нужно официально доказать.

Тачи ответил на обвинения спецсуда в видеообращении, которое было опубликовано на его странице в Facebook. Он пообещал для начала проконсультироваться с политическими лидерами о том, что ему делать дальше.

Если обвинения будут подтверждены, я немедленно подам в отставку, — заявил политик.

Хашима Тачи и бывшего председателя парламента непризнанного Косово Кадри Весели подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечества по десяти пунктам. Такое обвинение политикам предъявила спецпрокуратура по Косово. Им вменяются убийства, похищения людей, преследования, пытки.

В тексте обвинения, переданного суду, говорится, что бывшие боевики «освободительной армии Косово» Тачи и Весели виновны в убийстве 100 человек, в числе которых — косовские албанцы, сербы, другие этнические группы и политические противники. Отдельно прокуратура подчёркивает, что оба политика неоднократно пытались помешать её работе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обвинение выдвинула расположенная в Гааге специальная прокуратура суда по преступлениям в Косово. Этот суд был образован в 2016 году и состоит из европейских судей, хоть и является частью косовской системы юстиции. Экстерриториальность должна обеспечить его независимость и объективность.