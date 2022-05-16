Глава Баварской оперы Дорн уволил россиян по политическим причинам

Баварская опера / Фото wikipedia.org

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили управляющему директору Баварской оперы Сержу Дорну, который сообщил, что уволил российских сотрудников по политической причине, передаёт Readovka. В числе отстранённых значится прославленный российский дирижёр, гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев. Дорн подчеркнул, что он первый среди своих коллег, кто принял такое решение.

Я, кстати, стал первым, кто так поступил. И, несмотря на то что он мой очень хороший друг, я отстранил дирижёра Валерия Гергиева. И это при том, что мы знакомы уже 35 лет. Я также отстранил оперную певицу Анну Нетребко и некоторых артистов балета, которые очень близки к режиму, — сказал он.

Он добавил, что людей «следует разделять на разные категории».

26 марта YouTube заблокировал канал российских пранкеров Вована и Лексуса после того, как Минобороны Британии направило в YouTube запрос с просьбой удалить их разговор с главой ведомства Беном Уоллесом. Вован и Лексус побеседовали с ним от имени украинского премьера Дениса Шмыгаля.