«Губит свою страну»: Германия пригрозила России глобальной изоляцией

России грозит глобальная изоляция в случае продолжения своего курса на Украине, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. По её словам, подобными действиями российские власти «губят свою страну», сообщает РИА Новости.

Как и недавно в Нью-Йорке, мы продолжим ему (президенту РФ Владимиру Путину. — NEWS.ru) политически и экономически показывать, что, если он продолжит этот курс, ему придётся считаться с едиными действиями и глобальной изоляцией России <...>. Он губит и свою страну, — заявила Бербок.

Ранее политолог Илья Гращенков в беседе с NEWS.ru отметил, что РФ загоняют в международную изоляцию с помощью странных ограничительных мер, которые зачастую сложно назвать логичными. По его словам, самые жёсткие санкции сейчас действуют в отношении Ирана. Санкции против России пока носят точечный характер, но и они наносят вред экономике.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.