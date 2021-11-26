Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока — 2»

Правительство Германии призывает американский конгресс не вводить санкции против «Северного потока — 2», передаёт Axios. В ФРГ считают, что рестрикции могут ослабить доверие к Соединённым Штатам, говорится в засекреченном документе, которое немецкое посольство в Вашингтоне направило законодателям.

В документе утверждается , что Берлин «полон решимости успешно реализовать» достигнутые ранее двусторонние договорённости от 21 июля с целью «укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы, а также удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях».

По мнению властей Германии, санкции США в отношении «Северного потока — 2» подорвут обязательства, данные ФРГ в совместном заявлении, ослабят доверие к американскому правительству, а также поставят под угрозу реализацию совместного заявления, включая положения о поддержке Украины.

Ранее американист Рафаэль Ордуханян заявил, что лидер Соединённых Штатов Джо Байден стал лояльнее относиться к российскому газопроводу «Северный поток — 2» назло партии республиканцев. Ещё одной причиной, по его мнению, стало желание наладить отношения с Германией, которой невыгодна блокировка трубопровода.

Он отметил, что вопрос «Северного потока — 2» стал краеугольным камнем в отношениях партий республиканцев и демократов в США. По мнению Ордуханяна, предсказать дальнейшие политические решения Байдена очень просто: достаточно посмотреть на действия республиканцев и сделать вывод, что лидер США поступит противоположным образом. При этом американист считает, что президент Штатов действует нелогично и иррационально.