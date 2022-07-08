Германия отказалась поставлять бронетехнику Украине Tagesschau: Германия отказалась поставлять бронетехнику Украине

Фото: germania.diplo.de

Немецкое издание Tagesschau сообщило, что большинство членов Бундестага не захотели голосовать за поставку 200 бронетранспортёров Fuchs на Украину. По словам министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт, Берлин должен обеспечить защиту Германии в том числе. Отмечается, что за поставки вооружения в кратчайшие сроки выступили представители партий ХДС и ХСС.

Мы поддерживаем Украину всем, что возможно и ответственно. Но мы должны обеспечить и защиту Германии, — заявила изданию Ламбрехт.

Жители Германии неоднократно критиковали своё правительство за поставки вооружений Киеву, так как это всего лишь продлевает конфликт в регионе.

Военная и финансовая помощь Украине сократилась, несмотря на взятые Западом обязательства, написала ранее газета Die Welt со ссылкой на Кильский институт мировой экономики в Германии. Отмечается, что самая большая проблема наблюдается в поставках вооружения. Директор исследовательского центра Кристоф Требеш заявил, что Киев больше всего нуждается в ракетных установках и гаубицах. Эксперт также указал на то, что международные конференции всё больше внимания уделяют программам восстановления Украины, несмотря на бедственное положение дел у украинской армии.