Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поговорил с постоянным представителем Соединённых Штатов в организации. Разговор прошёл после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Об этом рассказал заместитель официального представителя генсека Фархан Хак,
Я знаю, что у него состоялось несколько телефонных разговоров, также он пообщался с послом США, — ответил он на вопрос журналистов о контактах Гутерриша после убийства Сулеймани.
Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.
В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.
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