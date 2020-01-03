https://static.news.ru/photo/b7bdd0a6-2e4e-11ea-9bc5-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Andrea Panegrossi.Lapre/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поговорил с постоянным представителем Соединённых Штатов в организации. Разговор прошёл после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом рассказал заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, передаёт ТАСС. По его словам, у главы ООН было несколько телефонных разговоров.

Я знаю, что у него состоялось несколько телефонных разговоров, также он пообщался с послом США, — ответил он на вопрос журналистов о контактах Гутерриша после убийства Сулеймани.

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.