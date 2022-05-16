Генсек ООН осудил расизм после массового убийства в американском Буффало

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш / Фото Loey Felipe/XinHua/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил расизм во всех его проявлениях, а также дискриминацию по расовым, религиозным или этническим признакам после массового убийства людей в городе Буффало (штат Нью-Йорк), рассказал официальный представитель генсека Фархан Хак. Глава организации добавил, что был потрясён преступлением. В результате расстрела были убиты 10 человек, пишет РИА Новости.

Генеральный секретарь был потрясён убийством 10 человек в результате​​​ акта расистского насильственного экстремизма в Буффало, — поделился Хак.

Он добавил, что глава ООН надеется, что «правосудие восторжествует».

Американский президент Джо Байден ранее заявил, что жители страны должны искоренить ненависть, являющуюся «пятном на душе США». Глава Белого дома отметил, что в настоящее время правоохранительные органы США расследуют дело о смерти десятерых человек в результате стрельбы в супермаркете города Буффало (штат Нью-Йорк) как преступление на почве ненависти. Он пообещал увеличить финансирование силовых структур страны. Он добавил, что американский Минюст, выполняющий также функции Генпрокуратуры Соединённых Штатов, продолжает собирать данные о произошедшем.