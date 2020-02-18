https://static.news.ru/photo/1c2860ca-5261-11ea-a75c-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что коронавирус может развиться в странах с низким уровнем здравоохранения. К ним он отнёс некоторые страны Африки.

По его словам, представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучают варианты действий, если коронавирус попадёт в государства «с меньшими возможностями в системе здравоохранения».

Генсек ООН считает, что в настоящий момент ситуация с заболеванием «не вышла из-под контроля», несмотря на опасность для всего мира, сообщает Associated Press.

Китайские власти сообщили, что у 80% заражённых COVID-19 болезнь протекает в лёгкой форме, однако, чем старше пациент, тем больше риск смерти. По данным на 18 февраля, в Китае от коронавируса умерли более 1800 человек. Случаев заражения зафиксировано более 72 тысяч.

Специалисты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний отмечают, что COVID-19 представляет серьёзную опасность для пожилых людей. У тех чей возраст составляет более 79 лет количество летальных исходов составляет 14,8% от числа заражённых в этой возрастной группе, для людей от 70 до 79 лет— 8%.

Ранее NEWS.ru сообщил, что от коронавируса умер китайский режиссёр Чан Кай и несколько членов его семьи. Мужчина вместе с женой присматривали за родителями, которые заразились инфекцией. Отец и мать скончались, они заразили своих детей. Через некоторое время Чан Кай и его сестра скончались от коронавируса. Жена кинематографиста находится отделении интенсивной терапии.