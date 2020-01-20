Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Участники конференции по урегулировании ситуации в Ливии, которая прошла в Берлине в воскресенье, 19 января, смогли предотвратить эскалацию конфликта в стране.

Все участники обязались воздерживаться от вмешательства в ситуацию в Ливии. Этот принцип необходимо соблюдать так же, как и призыв к прекращению огня, — написал в Twitter генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он также поблагодарил канцлера ФРГ Ангелу Меркель за её поддержку восстановления мира в Ливии.

Международная конференция по Ливии прошла в столице Германии 19 января. В ней приняли участие представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта и ООН. Российскую делегацию возглавлял глава страны Владимир Путин. Перед основной частью мероприятия российский лидер провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как ранее писал NEWS.ru, старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин назвал берлинскую конференцию по Ливии шагом в правильном направлении.

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