https://static.news.ru/photo/7b1fb974-3b65-11ea-ae36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Участники конференции по урегулировании ситуации в Ливии, которая прошла в Берлине в воскресенье, 19 января, смогли предотвратить эскалацию конфликта в стране.

Все участники обязались воздерживаться от вмешательства в ситуацию в Ливии. Этот принцип необходимо соблюдать так же, как и призыв к прекращению огня, — написал в Twitter генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

The world was facing the risk of a true regional escalation in Libya and that risk was averted in Berlin. All participants committed to refrain from interference in Libya. This must be adhered to as well as the call to silence the guns. — António Guterres (@antonioguterres) 20 January 2020

Он также поблагодарил канцлера ФРГ Ангелу Меркель за её поддержку восстановления мира в Ливии.

Международная конференция по Ливии прошла в столице Германии 19 января. В ней приняли участие представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта и ООН. Российскую делегацию возглавлял глава страны Владимир Путин. Перед основной частью мероприятия российский лидер провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как ранее писал NEWS.ru, старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин назвал берлинскую конференцию по Ливии шагом в правильном направлении.