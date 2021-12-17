Генсек НАТО выступил против конференции с Россией о сферах влияния

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он против идеи конференции с Россией о сферах влияния. Об этом он сказал в интервью газете Journal de Dimanche. Глава Альянса также в контексте обсуждения перспектив членства Украины в НАТО отметил, что РФ не имеет на это права.

Идея о проведении новой конференции, где мы бы вновь обсуждали зоны влияния, в рамках которых великие державы могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, было бы для нас шагом назад, и это совсем не верное направление, — заявил Столтенберг.

Однако он выступил за обсуждение с Россией мер укрепления доверия, контроля над вооружениями, обеспечения прозрачности учений и снижения напряженности.

РФ постоянно отвергает обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

Ранее Столтенберг призвал Альянс ожидать любого развития событий на востоке Украины и «готовиться к худшему». По его словам, Россия наращивает в регионе представительство своих вооружённых сил.

Он добавил, что нужно надеяться на лучшее развитие событий, но и быть готовыми к неблагоприятному сценарию. Столтенберг пояснил, что НАТО «очень внимательно следит за тем, что делает Россия». Генсек добавил, что Альянс должен быть готов защитить своих союзников.