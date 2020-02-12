Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерёг членов Альянса от «дорогостоящей гонки вооружений» с Россией. Столтенберг отреагировал на выход американцев из ДРСМД.
НАТО намерено «разрабатывать новые меры контроля за вооружениями», несмотря на выход ключевого члена Альянса — Соединённых Штатов — из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Американцы отказались от него, обвинив Россию в нарушении положений документа.
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Как писал NEWS.ru, американский президент Дональд Трамп назвал генсека НАТО «своим главным фанатом».
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