Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow/flickr.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерёг членов Альянса от «дорогостоящей гонки вооружений» с Россией. Столтенберг отреагировал на выход американцев из ДРСМД.

НАТО намерено «разрабатывать новые меры контроля за вооружениями», несмотря на выход ключевого члена Альянса — Соединённых Штатов — из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Американцы отказались от него, обвинив Россию в нарушении положений документа.

По информации ТАСС, Столтенберг озвучил позицию руководства Альянса на встрече министров обороны НАТО.

Как писал NEWS.ru, американский президент Дональд Трамп назвал генсека НАТО «своим главным фанатом».

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