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Возмещение судебных издержек на сумму €3,6 млн перечислено в бюджет РФ испанскими миноритарными акционерами ЮКОСа. Издержки связаны с отменой решения арбитражного суда, ранее вынесенного в их пользу.

В общей сложности к настоящему моменту с бывших акционеров компании взыскано в пользу России около $6,7 млн. Испания стала пятой страной, чьи суды вынесли подобные решения, сообщает ТАСС со ссылкой...