Генконсульство подтвердило смерть четырёхлетнего россиянина в Анталье

Генконсульство России в Анталье (Турция) подтвердило смерть четырёхлетнего россиянина в местной больнице. Тело ребёнка доставили на родину, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, 9 сентября мaльчик, отдыхавший с родителями в Турции, попaл в медучреждение с симптомами отравления. В генконсульстве добавили, что ребёнок находился в реaнимации. На следующий день он скончался, не приходя в сознание.

В свидетельстве о смерти, оформленном медучреждением по факту летального исхода, причины смерти указаны, — сообщили в диппредставительстве.

Отмечается, что родственник ребёнка сообщил о случившемся в территориальное подразделение ГCУ по Москве. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее, 2 августа, в Анталье, неподалёку от турецкого курортного города Манавгат, автобус с 22 туристами из Самарской области перевернулся по дороге в аэропорт. В результате три человека погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус выскочил на встречную полосу и перевернулся.

Семьи самарских туристов, погибших в результате ДТП в Турции, получат от властей региона по 1 млн рублей. Губернатор региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что помощь будет оказана и пострадавшим в аварии.