Генерал США призвал не допустить войны с Россией и Китаем

https://static.news.ru/photo/3502b6a2-bf7c-11eb-bff4-96000091f725_660.jpg Марк Милли Фото: US Joint Staff/via Globallookpress.com

Великие державы находятся на гране войны, которую нельзя допускать. Об этом заявил генерал армии и глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, предупредив о проблемах в отношениях между Россией, США и Китаем, сообщает Fox News.

Сейчас мы находимся на 76-м году мира между великими державами после Второй мировой войны, и он сейчас в тяжёлом положении, мы можем видеть, как он стоит на грани, — рассказал военачальник на церемонии для выпускников академии ВВС США.

Он считает необходимым создать все условия для предотвращения войны между Россией, США и Китаем в будущем.

Американские власти называют Россию и Китай главными угрозами национальной безопасности. В Вашингтоне отмечали, что Москва и Пекин инвестировали в усилия для сдерживания США и будут мешать американцам защищать интересы союзников в мире. Российские власти отмечали, что никогда не станут нападать на страны НАТО.

Ранее аналитики издания The National Interest (США) сравнили возможности Москвы и Вашингтона в потенциальном конфликте. Они отметили, что в ситуации условного паритета в наземной технике решающую роль сыграет авиация и преимущество находится на стороне Вашингтона, поскольку у него в два раза больше самолётов и в пять раз больше вертолётов.

Издание «Военно-промышленный курьер» порассуждало о действиях России при американском ядерном ударе. Пуски баллистических ракет вероятного противника Москва сможет контролировать с помощью единой космической системы «Купол».