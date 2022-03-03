Генассамблея ООН приняла резолюцию по спецоперации РФ на Украине

↵Генассамблея ООН на специальной сессии приняла резолюцию с осуждением спецоперации ВС РФ и с требованием вывести российские войска с Украины, передаёт ТАСС. Отмечается, что за проголосовали представители 141 страны, против — 5, воздержались — 35. Не поддержали резолюцию Белоруссия, КНДР, Эритрея, Россия и Сирия. Китай, Индия, Казахстан и Пакистан воздержались от голосования.

Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы на Украине и вывести войска, — сообщает издание.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее сообщил, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военных, 1597 получили ранения. Он добавил, что украинская сторона потеряла убитыми 2870 человек.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.