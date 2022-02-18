Газопровод загорелся в Луганске после взрыва

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В результате мощного взрыва загорелся газопровод в районе посёлка Малая Вергунка в черте Луганска. На место происшествия выехали ремонтные бригады. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУП «Луганскгаз».

В 00:10 (совпадает с мск) 19 февраля начали поступать звонки о крупном возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки, аварийные бригады ГУП «Луганскгаз» выехали на место инцидента, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о мощном взрыве, прогремевшем в Луганске. Инцидент произошёл на северо-западе города.

По свидетельствам очевидцев, очаг возгорания расположен в районе завода «Горизонт». По информации СМИ, авария произошла на газораспределительном узле в районе 2-й Беломорской улицы.

Подробности происшествия устанавливаются.