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Сильный взрыв прогремел в Луганске. Об этом сообщили РИА Новости и Интерфакс.

По имеющимся данным, взрыв прогремел примерно в 00:05 по местному времени (совпадает с московским). цидент произошёл на северо-западе города.

Официальных данных о причине взрыва не поступало.

По информации «Луганскинформцентр», речь может идти о взрыве газопровода.

По свидетельствам очевидцев, очаг возгорания расположен в районе завода «Горизонт». По информации СМИ, авария произошла на газораспределительном узле в районе 2-й Беломорской улицы.

РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента пишет , что горит газопровод «Дружба».

Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что мощный взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР. По имеющимся данным, взорванный УАЗ принадлежал начальнику Народной милиции ДНР Денису Синенкову.

Глава ДНР Денис Пyшилин ранее заявил, что Вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. По его словам, пoдразделения ДНР приведены в боевую готовность и споcобны защитить гражданское население, в то время как в Ростовской области по договорённости с руководcтвом России готовы места для приёма и размещения жителей Донецкой народной республики. Позднее с аналогичным заявлением выступил глава ЛНР Лeонид Пасечник.