Гахария: членство в НАТО является неизменной целью Грузии

https://static.news.ru/photo/b1dba054-b7ac-11ea-b3cb-fa163e074e61_660.jpg Георгий Гахария Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария, выступая в парламенте с ежегодным отчётом, заявил, что полноценное членство в НАТО является неизменной целью страны.

Полноценное членство в НАТО является неизменной целью страны, — подчеркнул политик.

По его словам, сотрудничество по Чёрному морю является новым компонентом в отношениях с Североатлантическим альянсом. Власти углубляют все активные форматы сотрудничества с западными коллегами.

Среди них комиссия Грузии и НАТО, годовая национальная программа, существующий пакет Грузии и НАТО, портовые визиты, — цитирует РИА Новости слова политика.

Североатлантический альянс в апреле 2008 года сделал политическое заявление — Украину и Грузию со временем примут в НАТО. Однако тогда Киеву и Тбилиси не передали планы действий для членства в блоке, что является первым этапом юридического вступления стран в военный союз.

По мнению аналитиков, за прошедшие 12 лет Киев и Тбилиси скорее потеряли шансы присоединиться к организации. НАТО не работает с государствами, имеющими территориальные проблемы — это может втянуть в конфликты всех участников Альянса.

Как ранее писал NEWS.ru, ежегодные учения НАТО «Достойный партнёр — 2020» пройдут в Грузии в сентябре. Об этом заявил министр обороны станы Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте.