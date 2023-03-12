Гаджиев: в ОДКБ не захотели быть орудием авантюрной политики Армении

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Хикмет Гаджиев

Армения надеялась, что ОДКБ поможет ей удержать территории Азербайджана, однако в организации не захотели быть орудием авантюрной политики Еревана, заявил помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев в интервью информационному агентству Report. По словам политика, Армения поставила себя в затруднительное положение.

Армения всегда надеялась, что страны ОДКБ помогут ей удержать территории Азербайджана под оккупацией. Но эти страны не захотели стать орудием этой авантюрной политики Армении. Неправильными шагами Ереван поставил себя в неловкое положение, — заявил Гаджиев.

Он напомнил, что недавно Армения отказалась от проведения учений организации на своей территории. Помощник азербайджанского президента подчеркнул, что «голословные претензии» Еревана не принимаются в организации из-за «двойной игры» армянских властей.

Армения считает, что ей обязан весь мир, а все должны прийти и воевать против Азербайджана вместо них. Их голословные претензии не принимаются, потом в Ереване обижаются на всех. Страны — члены ОДКБ прекрасно понимают, что Армения ведет двойную игру, — подчеркнул Гаджиев.

Ранее Армения отказалась принимать учения организации. Армянское Минобороны сообщило о нецелесообразности проведения маневров на территории республики. В сентябре премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Армения намерена в скором времени начать выход из альянса. Отказ от квоты фактически означает частично начатый процесс выхода. Сейчас кроме Армении и России в ОДКБ состоят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

В феврале Служба национальной безопасности Армении задержала сына бывшего генсекретаря ОДКБ Юрия Хачатурова — генерал-майора Григория Хачатурова. Военный проходит по делу экс-министра обороны Сейрана Оганяна, которому вменяется растрата в крупных размерах и использование служебного положения вопреки интересам службы.