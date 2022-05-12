«Гадят напоследок»: военный эксперт о взрыве дамбы под Авдеевкой Военный эксперт Литовкин заявил, что украинские военные наносят удары в основном по гражданской инфраструктуре

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Солдаты ВСУ пользуются любой возможностью, чтобы «нагадить напоследок», уничтожая объекты инфраструктуры, которые даже не связаны с российской армией. Таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился военный эксперт Дмитрий Литовкин. Он отметил, что украинские военные наносят удары в основном по гражданской инфраструктуре.

Причиной тому, по словам аналитика, может быть то, что нынешнее руководство государства выросло на Западной Украине, где территории Донбасса украинскими никогда не воспринимали, поэтому оно не считается с собственными гражданами и демонстративно это показывает.

По словам Литовкина, взрыв ВСУ дамбы под Авдеевкой не нанёс никакого вреда российским военным.

Для российской армии подрыв дамбы существенной роли не играет, у нас есть понтонные войска, которые позволят нам перейти даже через Днепр. А эта дамба стратегического значения не имеет, там нет ни позиций ПВО, ни даже танкового батальона, просто гадят напоследок, — заявил Литовкин.

По его мнению, речь в данной ситуации исключительно идёт об уничтожении Украины самими украинцами.

Это, как говорится, что не съем, то надкусаю. Вы понимаете, они сейчас миллионов 20 тонн зерна за рубеж вывезут на продажу, а потом опять начнут орать про то, что москали им голодомор устроили, при этом сами же зерно и продали, — заключил Литовкин.

Ранее стало известно, что украинские военные, предположительно, взорвали дамбу под Авдеевкой. Видео с места взрыва опубликовали местные жители. Таким образом ВСУ устроили гуманитарную катастрофу недалеко от столицы ДНР.