G7 против России: что Байден везёт на встречу «большой семёрки»

Президент США Джо Байден отправился в своё первое зарубежное турне. И первой остановкой главы Белого дома в Европе станет британское графство Корнуолл, где состоится саммит лидеров G7. Затем он должен посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, а 16 июня встретиться с Владимиром Путиным в Женеве. Сценарий турне неслучаен: он создаёт впечатление единого фронта западных государств, противостоящего России. Это ослабляет переговорную позицию Москвы, что, впрочем, не отменяет возможности достичь позитивных результатов на встрече.

Трёхдневный саммит G7 стартует 11 июня, на этот раз в очном формате. Среди тем, которые обсудят мировые лидеры, предсказуемо находится Россия. За несколько дней до встречи с Путиным Байден хочет укрепить подточенные его предшественником Дональдом Трампом союзы и показать, что западные демократии всё ещё консолидированы.

Я направляюсь на саммит G7, потом к министрам НАТО, после чего встречусь с господином Путиным, чтобы донести до него то, что, как я считаю, он должен знать, — заявил Байден перед вылетом в Европу. — Мы чётко заявим, что США вернулись, и мировые демократии едины в намерении решить самые сложные задачи и проблемы.

В распоряжение Bloomberg попал черновик итогового коммюнике встречи, подписание которого ожидается 13 июня. В нём содержится призыв к России дать отпор хакерам-вымогателям, осуществляющим кибератаки с её территории. На этом настоял лично Джо Байден под давлением американской общественности, недавно пережившей атаку на трубопровод Colonial Pipleline. В кибервымогательстве, ставшем причиной остановки трубопровода, замешана хакерская группа DarkSide, предположительно, базирующаяся в России.

В коммюнике также содержится требование к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) запустить новое расследование причин возникновения пандемии. Это реакция на данные разведсообщества США о том, что коронавирус мог «сбежать» из лаборатории Уханя. Ранее ВОЗ назвала эту версию маловероятной, но в Соединённых Штатах полагают, что инспекторы организации были введены в заблуждение китайскими властями.

Лидеры G7 пообещают обеспечить поставки 1 млрд вакцин от коронавируса для бедных стран до конца следующего года. При ближайшем рассмотрении эта цель выглядит довольно скромно: в ВОЗ призывают пожертвовать как можно больше спасительных доз уже в этом году. Но развитые страны, очевидно, не готовы обменять вакцинацию своих молодых и здоровых граждан на помощь государствам третьего мира.

В итоговом документе встречи будет уделено заметное внимание и теме глобального потепления. Предыдущая встреча G7 обошлась без итогового коммюнике как раз из-за позиции тогдашнего президента США Трампа по климату. Теперь же, когда мнение американского лидера о необходимости борьбы с климатическими изменениями совпадает с точкой зрения остальных, эту тему можно включить в совместное заявление.

Во время визита в Великобританию у Байдена также запланированы переговоры с британским премьер-министром Борисом Джонсоном и визит к королеве Елизавете II. После этого американский президент посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и лишь затем направится в Женеву, где состоится его первая в должности президента встреча с Владимиром Путиным.

График турне Байдена призван усилить его переговорную позицию на встрече с российским лидером. Глава Белого дома намекает, что, разговаривая с ним, Москва имеет дело не с одним человеком, а с «коллективным Западом». При этом на разобщённость противников России можно больше не надеяться: словами «Америка вернулась» Байден заявляет о том, что времена разногласий между союзниками позади.

Впрочем, эксперты неоднократно обращали внимание на то, что США не могут вернуть доверие европейских союзников одними лишь словами. Хотя Байден, несомненно, является для них более приятным собеседником. Президентство Трампа научило их, что казавшиеся непоколебимыми установки Вашингтона, могут измениться в любой момент.

Кроме того, ожидания от встречи Байдена и Путина изначально невелики. От саммита ждут конкретных договорённостей по контролю над вооружениями и, возможно, неких обещаний по поводу борьбы с глобальным потеплением. Смирившись с тем, что отношения США и России в ближайшие годы ждёт только конфронтация, эксперты выражают надежду на то, что женевские переговоры помогут очертить правила этого противостояния, сделают его более предсказуемым. В этом плане символизм турне Байдена хоть и будет смотреться впечатляюще, вряд ли повлияет на позицию Москвы.