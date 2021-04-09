Футбольный клуб с Украины почтил память принца Филиппа

https://static.news.ru/photo/90c96c84-99f6-11eb-906b-96000091f725_660.jpg Фото: tavriya.com.ua

Украинский футбольный клуб «Таврия» одержал победу над «Балканами» со счётом 2:0 в матче 16-го тура группы Б Второй лиги чемпионата страны. Этот успех был посвящён памяти британского принца-консорта Филиппа, скончавшегося в возрасте 99 лет.

Эту победу «Таврия» посвятила принцу Филиппу, который умер вчера, 9 апреля, — говорится в сообщении на сайте клуба.

Принц Филипп, муж королевы Великобритании Елизаветы II, скончался на 100-м году жизни. За десятилетия возле королевы принц Филипп, также носящий титул герцога Эдинбургского, заработал любовь британцев и непререкаемый авторитет, хотя родился вдали от Британских островов. Уход Филиппа из жизни пришёлся на непростой период в истории британской монархии, пострадавшей от череды скандалов и разоблачений.

Несмотря на кончину супруга, 94-летняя королева Великобритании Елизавета II вряд ли будет отрекаться от престола. Как писал NEWS.ru, эксперты считают, что она передаст значительную часть обязанностей старшему сыну — 72-летнему принцу Чарльзу. Но при этом она, скорее всего, останется монархом, писал NEWS.ru.