FT: Deutsche Bank вывез сотни IT-специалистов из России FT: Deutsche Bank вывез сотни IT-специалистов из России в Германию

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Deutsche Bank перевел сотни высококвалифицированных IT-специалистов из России в Берлин вместе с их семьями и домашними животными, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники. До начала военной спецоперации на Украине в двух крупных центрах банка в Москве и Санкт-Петербурге работали около 1,5 тысячи сотрудников, занимавшихся разработкой и поддержкой программного обеспечения.

Это не было эвакуацией, — сказал один из источников.

По его словам, это была «обычная релокация персонала». Всем российским сотрудникам банка было предложено перевеcтись на работу в Германию, и половина из них приняла предложение. Большинство согласившихся уже переехали, утверждают иcточники.

Всего речь идет примерно о двух тысячах человек, включая семьи сотрудников. Отмечается, что перeвозили в Германию не только с семьями, но и с домашними живoтными.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев со ссылкой на данные сотовых операторов отметил, что в страну вернулись 80% по каким-либо причинам уехавших россиян. Он предположил, что на их решение повлияли льготы для специалистов IТ-сферы.