Французы выразили недовольство последствиями антироссийских санкций

Читатели газеты Le Figaro связали ухудшение качества жизни с антироссийской политикой правительства Франции. В комментариях к статье об увеличившихся тратах французов на топливо пользователи негодовали.

У них нашлось своё объяснение росту цен — на уровень жизни плохо влияет решение Парижа присоединиться к санкциям против Москвы.

Подумайте, каково с такими ценами жить миллионам сограждан, которые еле сводят концы с концами, мы все в итоге пострадаем, — написал один из читателей.

Другие его поддержали: «Санкции вводят против России, а страдает от них Франция», «Эти цены доказывают лишь то, что санкции бесполезны», «Мы сами наказываем себя санкциями».

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил: Париж не воюет с Россией, однако даёт ей отпор путём санкций, а также дипломатического и экономического давления вместе с союзниками. Он подчеркнул, что населению важно это понимать, чтобы не сеять панику и страх внутри страны.