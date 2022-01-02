Французы восхитились новогодней речью Путина

Читатели Le Figaro: президент России Путин непреклонно защищает интересы своей страны
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
13:02, 02 января 2022
Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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Читатели французской газеты Le Figaro сообщили, что их восхитило новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам. По словам юзеров, глава государства непреклонно защищает интересы граждан своей страны.
Внимание пользователей привлекла фраза российского президента о «твёрдом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан». Читатели издания отметили, что у Путина должны быть веские основания, чтобы делать подобные заявления.
Лидер, неуклонно защищающий интересы своей страны <...>. Во Франции об этом можно только мечтать, — написал один из них.
Другие же выразили надежду, что США и НАТО прислушаются к позиции России в вопросах мировой безопасности. Они подчеркнули, что не стоит «щекотать медведя, нарушая его красные линии», так как последствия могут быть «ужасающими».
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры, по результатам которых было решено вести «содержательный диалог» с Россией.