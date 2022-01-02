Французы восхитились новогодней речью Путина

Читатели французской газеты Le Figaro сообщили, что их восхитило новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам. По словам юзеров, глава государства непреклонно защищает интересы граждан своей страны.

Внимание пользователей привлекла фраза российского президента о «твёрдом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан». Читатели издания отметили, что у Путина должны быть веские основания, чтобы делать подобные заявления.

Лидер, неуклонно защищающий интересы своей страны <...>. Во Франции об этом можно только мечтать, — написал один из них.

Другие же выразили надежду, что США и НАТО прислушаются к позиции России в вопросах мировой безопасности. Они подчеркнули, что не стоит «щекотать медведя, нарушая его красные линии», так как последствия могут быть «ужасающими».

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры, по результатам которых было решено вести «содержательный диалог» с Россией.