Русские от западных европейцев отличаются по двум параметрам. Об этом заявила постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д'Анкосс. По её словам, одним из них можно назвать «чувство истории», оно якобы сильно развито у жителей России, поскольку они пережили не одну трагедию XX века.
Обострённое «чувство смерти» является ещё одной отличительной чертой русских,
Вся русская литература об этом говорит. Православное христианство, которое явно ставит воскрешение, то есть смерть, в основу веры. В России смерть видима, хотя бы в манере погребения. Гроб остаётся открытым до последней минуты, — объяснила историк свою точку зрения.
Она отметила, что в Европе люди живут настоящим, поэтому называют смерть «уход из жизни».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Пентагон накануне торжеств по случаю победы над фашистской Германией выложил презентацию о Второй мировой войне, где речь идёт практически только о заслугах США, а Советский Союз представлен как зачинщик и оккупант. Историк Владимир Корнилов обвинил Вашингтон в манипуляции фактами и попытке присвоить победу.
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