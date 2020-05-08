Французский историк нашла отличия между европейцами и русскими

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Ответ Китая на обвинения Вашингтона в распространении коронавируса по миру может вылиться в продажу части госдолга Соединённых Штатов. Данный шаг нанесёт серьёзный удар по всему рынку ценных бумаг в США.

Об этом сообщает South China Morning Post. Издание отмечает, что для такого ответа Пекин выберет самый неподходящий для Вашингтона момент. Так будет спровоцирован обвал курса доллара. Ранее NEWS.ru сообщал, что...