https://static.news.ru/photo/0a66289c-50c5-11ea-b539-fa163e074e61_660.jpg Пётр Павлевский Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Прокуратура Парижа заподозрила российского акциониста Петра Павленского, в 2017 году получившего политическое убежище во Франции, в публикации интимных видео и переписки экс-кандидата в мэры Бенжамена Гриво. Политик снялся с выборов на фоне скандала.

Правоохранители разыскивали Павленкого с 31 декабря, когда художник якобы стал участником жестокой драки в доме его адвоката. По информации РИА Новости, рассмотрение первого дела приостановлено для проверки причастности акциониста к сливу переписки Гриво.

Павленский взял ответственность за публикацию интимного видео, но контент появился на анонимном ресурсе. Художник объяснил, что решил показать лицемерие женатого кандидата, который одновременно защищал семейные ценности и переписывался с молодой девушкой.

Гриво заявил в полицию о вмешательстве в личную жизнь, 15 февраля началось следствие.

Как писал NEWS.ru, российское посольство заявило о готовности помочь бежавшему из страны Павленскому.