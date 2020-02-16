Прокуратура Парижа заподозрила российского акциониста Петра Павленского, в 2017 году получившего политическое убежище во Франции, в публикации интимных видео и переписки экс-кандидата в мэры Бенжамена Гриво. Политик снялся с выборов на фоне скандала.
Правоохранители разыскивали Павленкого с 31 декабря, когда художник якобы стал участником жестокой драки в доме его адвоката. По
Павленский взял ответственность за публикацию интимного видео, но контент появился на анонимном ресурсе. Художник объяснил, что решил показать лицемерие женатого кандидата, который одновременно защищал семейные ценности и переписывался с молодой девушкой.
Гриво заявил в полицию о вмешательстве в личную жизнь, 15 февраля началось следствие.
Как писал NEWS.ru, российское посольство заявило о готовности помочь бежавшему из страны Павленскому.
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