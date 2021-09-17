Франция отзывает своих послов из США и Австралии

Французские власти приняли решение об отзыве своих послов из США и Австралии для консультаций по сложившейся ситуации с новым военным альянсом AUKUS, в который также вошла Великобритания. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он отметил, что с дипломатами будут обсуждать те заявления, которые были озвучены во время совместной пресс-конференции США, Австралии и Великобритании накануне.

По просьбе президента республики я принял решение немедленно отозвать в Париж для консультаций двух наших послов в Соединённых Штатах и ​​в Австралии. Это исключительное решение оправдано особой серьёзностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США, — сказал Ле Дриан.

При этом из Вашингтона уже вернули военного атташе, который прибыл ранее для организации празднования 240-летия Чесапикского сражения, в котором участвовали США. Так французы выразили протест из-за потери контракта на поставку подводных лодок Австралии.

США, Великобритания и Австралия объявили, что собираются создать новый военный блок. Партнёрство в области обороны и безопасности назвали AUKUS, оно предполагает отказ Австралии от контракта с Францией на покупку неатомных подлодок. Власти страны приняли решение купить эту технику у США. Во Франции посчитали такой шаг «ножом в спину».

Во время пресс-конференции лидеров альянса AUKUS американского лидера Джо Байдена журналисты заподозрили в том, что он забыл имя своего коллеги из Австралии — премьер-министра Скотта Моррисона. Дело в том, что во время совместной презентации новой оборонительной инициативы США, Великобритании и Австралии Байден ни разу не назвал Моррисона по имени, подбирая аналоги.