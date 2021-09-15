Байдена заподозрили в том, что он забыл имя премьера Австралии

Американского лидера Джо Байдена журналисты заподозрили в том, что он забыл имя своего коллеги из Австралии — премьер-министра Скотта Моррисона. Дело в том, что во время совместной презентации новой оборонительной инициативы США, Великобритании и Австралии, Байден ни разу не назвал Моррисона по имени, подбирая аналоги.

Байден вышел из неловкой ситуации, назвав собеседника «парнем с противоположной стороны», «приятелем» и «господином премьер-министром».

Во время презентации стало известно, что США, Британия и Австралия, как и ожидалось, подписали новое партнёрство в сфере обороны и безопасности, которое предполагает отказ Австралии от соглашения по подлодкам с французской Naval Group. Моррисон уточнил, что страна теперь сама будет строить подводные лодки.

Выбор Америки, который ведёт к отстранению такого союзника и европейского партнёра, как Франция, от многолетнего партнёрства с Австралией в тот момент, когда мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами в Индо-Тихоокеанском регионе, свидетельствует об отсутствии последовательности, что Франция не может не отметить и о чём сожалеет, — отреагировали на эту новость в МИД Франции.

За Байденом неоднократно замечали всевозможные оговорки. Кроме того американский президент постоянно попадает в какие-то неловкие ситуации. Так в апреле 2021 года он не сумел выговорить фамилию Путина с первого раза, назвав его «Клутиным». А в августе он заблудился при входе в Белый дом, игнорируя указания агента безопасности. Видеозапись случившегося появилась в Twitter.