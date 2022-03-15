Фото: Petro Poroshenko/via Global Look Press

Списки добрoвольцев, желающих принять участие в российской спецоперации по дeмилитаризации Украины, начали создавать в Ливане. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Списки добровольцев из Ливана, готовых воевать против националистических банформирований в Донбассе, уже формируются, — сказал собеседник агентства. Он добавил, что первые такие списки могут быть составлены уже в конце недели....