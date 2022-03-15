Forbes: экс-президент Украины Порошенко потерял статус миллиардера

Ситуация на Украине значительно снизила состояние богатейших граждан страны. Бывший президент Пётр Порошенко потерял статус долларового миллиардера, бизнесмену Ринату Ахметову удалось сохранить первое место в рейтинге самых богатых украинцев, но он потерял $9,5 млрд, сообщает Forbes.
Ринат Ахметов сохранил первое место в рейтинге самых богатых украинцев с оценкой состояния 4,2 миллиарда долларов. Половина этой суммы – оценка 75-процентной доли в «Метинвесте» с учётом накопленной прибыли за 2021 год. Однако, если сравнивать с февралём 2022 года, разница колоссальная: с начала войны Ахметов потерял 9,5 миллиарда долларов, — пишет издание.