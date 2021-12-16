Финский политолог призвал ликвидировать НАТО и создать ей альтернативу

Финский политолог Йохан Бекман назвал НАТО ненужной и провокационной структурой, у которой к тому же есть планы военных и террористических провокаций. По его мнению, НАТО необходимо ликвидировать и создать новую организацию безопасности, в состав которой будет входить Китай. Об этом он заявил изданию «Украина.ру»

По словам политолога, на территории Европы появилось большое количество потенциальных горячих точек, таких как Босния или Донбасс, и для стабилизации ситуации нужно проводить мудрую политику.

Сейчас Североатлантический альянс находится в глубоком кризисе и ищет выход из сложившейся ситуации. Считаю, что одной из главных проблем является то, что в руководстве Альянса нет толковых людей, — подчеркнул Бекман.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия передала помощнику госсекретаря США Карен Донфрид конкретные предложения по гарантиям безопасности. Москву на переговорах с США по этой тематике будет представлять замглавы МИД Сергей Рябков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости предоставления Москве гарантий безопасности о нерасширении НАТО на восток. Россия настаивает на создании чётких международно-правовых договорённостей, которые исключали бы дальнейшее продвижение Альянса и размещение его баз в сопредельных государствах.