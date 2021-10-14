Финляндия продлила ограничения на въезд для российских туристов

Правительство Финляндии приняло решение продлить введённые на фоне распространения коронавирусной инфекции правила на границе с Россией, сообщается на сайте МВД республики. Отмечается, что ограничения будут продлены до 7 ноября.

Ограничения на въезд на внешних границах продлены до 7 ноября. Они будут сняты для жителей стран и территорий «зелёного» списка Евросоюза, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что приехать в республику можно будет при наличии сертификата о прохождении полного цикла вакцинации.

Ранее сообщалось, что во время пандемии коронавируса истекло действие более 500 тысяч шенгенских виз, выданных представительствами Финляндии в России. Расширение приёма заявлений в РФ вызвано тем, что МИД Финляндии намерен предоставить обладателям просроченных виз возможность получить новую визу.

14 сентября начальник консульского отдела МИД Финляндии Паси Туоминен сообщил на пресс-конференции в Петербурге, что выданная виза не является гарантией попадания на территорию страны. Он заявил о необходимости соблюдать правила органов здравоохранения Финляндии. Так, на границе россияне, если у них нет сертификата о вакцинации признанными в ЕС препаратами, должны предъявить результат ПЦР-теста из РФ. Другой вариант — пройти тестирование.