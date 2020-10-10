Facebook заблокировал рекламу слишком сексуального лука

https://static.news.ru/photo/a7dd23de-0af4-11eb-834d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть Facebook заблокировала рекламу небольшого фермерского хозяйства в канадском Сент-Джонсе из-за фотографии, которой она сопровождалась. На снимке не было ничего необычного — только луковицы сорта «валла валла». Однако их сочли слишком сексуальными.

Под блокировку попали изображения канадской компании, которая продаёт семена, передаёт Life.

Уведомление соцсети вызвало у фермеров приступ смеха, рассказал менеджер компании Джексон МакЛин.

У вас должно быть очень богатое воображение, чтобы посмотреть на это и увидеть что-то сексуальное, — рассказал он CBC.

Позже выяснилось, что бурная фантазия оказалась не у администраторов соцсети, а у искусственного интеллекта, алгоритмы которого, судя по всему, приняли лук за обнажённую грудь.

Когда недоразумение вскрылось, реклама была восстановлена представителями Facebook вручную. Шумиха вокруг не в меру сексуальных луковиц к тому моменту оказалась такой, что вызвала неподдельный интерес у клиентов фермерского хозяйства. В итоге всего за несколько дней продажи побили все рекорды за последние пять лет.

Ранее, как писал NEWS.ru, со страницы президента США Дональда Трампа в Facebook была удалена видеозапись, так как в соцсети посчитали, что в ролике была недостоверная информация о коронавирусной инфекции.