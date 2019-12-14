https://static.news.ru/photo/b35b3db4-1eb8-11ea-811e-fa163e074e61_660.jpg Фото: FirmBee /Pixabay.com

Социальная сеть Facebook запустит программу, которая будет противодействовать дезинформации на Украине. Программа заработает в 2020 году. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на менеджера компании по публичной политике на Украине Екатерину Крук.

У нас есть потенциальное сотрудничество, но ещё не подписан контракт, и, соответственно, мы готовимся к 2020 году, чтобы запустить эту программу на Украине, — процитировали представителя социальной сети «Известия».

Программу Тhird-party fact-checker сначала обучат и запрограммируют на мониторинг. После запуска она будет визуально показывать в ленте информацию, которая может содержать манипуляции, отмечает издание.

Социальная сеть уже сотрудничает более чем с 40 компаниями, оказывающими услуги проверки информации по всему миру, кроме Украины, отметила Екатерина Крук.

Ранее NEWS.ru писал о том, что злоумышленники украли жёсткие диски с данными 29 тысяч работающих в Facebook из припаркованного автомобиля сотрудника компании. На носителях содержалась информация о зарплатах сотрудников, их номера счетов, имена и другая.