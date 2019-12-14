Социальная сеть Facebook запустит программу, которая будет противодействовать дезинформации на Украине. Программа заработает в 2020 году. Об этом
У нас есть потенциальное сотрудничество, но ещё не подписан контракт, и, соответственно, мы готовимся к 2020 году, чтобы запустить эту программу на Украине, — процитировали представителя социальной сети «Известия».
Программу Тhird-party fact-checker сначала обучат и запрограммируют на мониторинг. После запуска она будет визуально показывать в ленте информацию, которая может содержать манипуляции, отмечает издание.
Социальная сеть уже сотрудничает более чем с 40 компаниями, оказывающими услуги проверки информации по всему миру, кроме Украины, отметила Екатерина Крук.
Ранее NEWS.ru писал о том, что злоумышленники украли жёсткие диски с данными 29 тысяч работающих в Facebook из припаркованного автомобиля сотрудника компании. На носителях содержалась информация о зарплатах сотрудников, их номера счетов, имена и другая.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен