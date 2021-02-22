Евросоюз расширил санкции против Венесуэлы

https://static.news.ru/photo/db8ea744-74fc-11eb-87f8-96000091f725_660.jpg Фото: Pedro Rances Mattey/dpa/Global Look Press

Европейский союз ввёл новые ограничения в отношении Венесуэлы, в санкционный список добавлены 19 официальных лиц.

Как передаёт ТАСС, нормативные акты о санкциях опубликованы в выпуске Официального журнала Евросоюза от 22 февраля.

С учётом сохраняющейся серьёзной ситуации в Венесуэле 19 человек должны быть включены в список физических и юридических лиц, подпадающих под ограничительные меры, — говорится в журнале.

Ранее Евросоюз продлил санкции против Венесуэлы до 14 ноября 2021 года, писал NEWS.ru. Это связано с экономическим, социальным и политическим кризисом в республике. Действия венесуэльских властей подрывают демократию, уважение прав человека и верховенство закона, утверждают в ЕС.

В Боливарианской Республике 21 января 2019 года началось движение против президента государства Николаса Мадуро после его присяги. Вскоре руководитель оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. Ряд западных стран во главе с Соединёнными Штатами Америки признали Гуайдо. В ответ Мадуро окрестил политика марионеткой Белого дома. В августе 2019 года США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы.