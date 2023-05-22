Евросоюз отказался переподключать Россельхозбанк к SWIFT Евродипломат Стано: ЕС не будет переподключать Россельхозбанк к SWIFT

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Евросоюз не станет переподклчаться российские банки к системе SWIFT. Это относится в том числе к Россельхозбанку. Об этом «Известиям» сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Что касается деSWIFTинга российских банков — это часть санкций, введенных Евросоюзом и другими странами в ответ на спецоперацию России на Украине, рестрикции будут смягчены или вовсе сняты только после того, как конфликт завершится, — сказал Стано.

Ранее МИД России сообщил, что зерновая сделка продлена до 17 июля 2023 года включительно. В ведомстве назвали пять ключевых задач, которые должны быть решены к этой дате, в противном случае Москва откажется от дальнейшей пролонгации соглашения.

Черноморская зерновая инициатива была подписана 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы. 18 марта 2023 года РФ продлила зерновую сделку на 60 дней. Срок ее действия истекает 18 мая.

Зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторую часть представляет меморандум Россия — ООН, он рассчитан на три года и предусматривает снятие блокировок с российского экспорта продовольствия и удобрений, подключение Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT и ряд других мер.