Евросоюз назвал Белоруссию «cоагрессором» в конфликте на Украине

Евросоюз заявил, что Белоруссия является «соагрессором» в конфликтной ситуации на Украине. Как говорится в заявлении ЕС, происходящее в соседней стране «является вопиющим нарушением международного права и Устава ООН».

Россия при участии режима [президента Александра] Лукашенко в Белоруссии как соагрессора несёт полную ответственность за потери жизни, ранения и разрушения, — говорится в заявлении.

В организации добавили, что соответствующие действия «подрывают мировую безопасность и стабильность». В сообщении уточняется, что согласно резолюции Генассамблеи ООН, мировое сообщество объединилось против так называемой «российской агрессии».

В свою очередь власти Белоруссии уже неоднократно заявляли, что ни один белорусский солдат, ни одна единица военной техники не участвуют в российской военной операции на Украине.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге сообщил, что действия США и НАТО по расширению Альянса на восток сыграли важную роль в эскалации украинского кризиса. Он также потребовал от Соединённых Штатов опубликовать данные о военных лабораториях на Украине.