Евросовет продлил санкции против россиян за химоружие

Совет Евросоюза продлил на один год персональные санкции за распространение и применение химического оружия. В список входят, в том числе россияне. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Ограничительные меры введены до 16 октября 2022 в отношении 15 человек и двух организаций (сирийская и российская). Они заключаются в запрете на поездки в ЕС и замораживании активов для физических и юридических лиц.

Режим санкций ЕС направлен на то, чтобы способствовать усилиям Союза по противодействию распространению и применению химического оружия и поддержать Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КХО), — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что часть россиян исключили из списка санкций Соединённых Штатов. В обмен на это российские власти согласились на визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не уточнила, с кого из россиян Вашингтон снял ограничения.