https://static.news.ru/photo/86f30f08-cb67-11e9-aa6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Берлин, Париж и Лондон предпринимают усилия по спасению Совместного всеобъемлющего плана действий (СПВД) по иранскому атому. Цель — обеспечить диалог между США и Ираном.

Об этом заявил глава германского МИДа Хайко Маас по итогам встречи с европейскими коллегами и главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

Возможность налаживания диалога забрезжила после саммита G7 в Биаррице, ссылается на западные СМИ « Интерфакс ».

Мы все придерживаемся мнения, что этот существующий сейчас импульс, готовность к диалогу у обеих сторон, должны быть использованы сейчас, — сказал Маас.

Глава германского внешнеполитического ведомства отметил, что Франция, Британия и его страна будут продолжать обсуждать необходимые для этого дипломатические усилия.

Коллегу поддержал британский министр иностранных дел Доминик Рааб, который считает необходимым воспользоваться «импульсом» положительных итогов переговоров по Ирану на саммите. Рааб отметил, что ядерное соглашение — это единственный документ, «не позволяющий Ирану получить ядерное оружие», и европейские страны продолжат совместную работу, чтобы «вдохновить» Иран соблюдать это соглашение.

Могерини резюмировала, что Брюссель будет поддерживать усилия европейских стран по сохранению сделки.

Ранее News.ru сообщал, что Тегеран готов рассмотреть предложения Парижа и начать работу по спасению ядерной сделки. Об этом сообщил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.