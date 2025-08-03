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03 августа 2025 в 10:36

В США заметили неожиданный тренд с диверсиями на Западе

Bloomberg: США и страны Европы указали на снижение числа диверсий на Западе

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Европейские страны и Соединенные Штаты указали на снижение числа диверсий, к которым якобы причастна Россия, заявили в издании Bloomberg. По информации журналистов, число таких инцидентов снизилось более чем в два раза.

В публикации сказано, что число диверсионных акций начало падать после пожара на складе DHL в Великобритании. По заявлению журналистов, высокопоставленные чиновники США тогда обратились к России с просьбой «уменьшить» количество операций.

Ранее китайские журналисты указали на тайный удар, который Москва и Пекин нанесли Вашингтону. По словам аналитиков, успешная атака была проведена, пока президент США Дональд Трамп «размахивал дубиной», пытаясь запугать Россию и Китай. РФ в последнее время неожиданно нарастила экспорт меди в Поднебесную, не афишируя этот факт, пояснили журналисты.

Американский аналитик Уилл Шрайвер также указывал, что США никогда не смогут одержать победу в потенциальной «войне» с Россией. Также Соединенные Штаты не смогли бы выйти победителями и из противостояния с Китаем.

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