Энергоэксперт заявил о готовности Европы к перекрытию газа Россией Эксперт Фролов: Европа готовится к перекрытию газа Россией, прикрываясь отказом

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Прикрываясь отказом от российского газа, Европа на самом деле готовится к тому, что Россия сама его перекроет, сообщил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Он добавил, что Москва вынуждена поставлять меньше объема газа странам, производящим оплату в рублях, из-за технических причин, пишет «360».

Казалось бы, седьмой пакет санкций, раз уж вы такие принципиальные, давайте! Но нет. В том и дело, что они физически не могут отказаться от газа. Никак, ни при каких условиях, — считает эксперт.

Фролов раскритиковал слова представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Европа постепенно откажется от российского газа. Он считает, что потребление газа в Европе снижается главным образом со стороны промышленности.

Глава компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис заявил, что они закупают российский газ через посредника, а не у «Газпрома». В эфире Латвийского телевидения он подчеркнул, что за топливо они платят в евро. Калвитис не раскрыл, кто является новым поставщиком. По его словам, эта информация не для обсуждения в публичном пространстве.