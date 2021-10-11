Еврейское несчастье: антисемитизм в Европе поднимает голову

О том, что антисемитизм превращается в политический мейнстрим в странах Европы — где, казалось бы, устроенный гитлеровцами Холокост привил вечную «вакцину» против этого вируса — предупредила Ангела Меркель, канцлер страны, где любые попытки реанимировать нацистскую идеологию караются жёстче всего в мире. Тем не менее, как сорняки пробиваются сквозь асфальт, так и неприязнь к евреям не удаётся полностью ликвидировать даже в государстве, для которой вина перед жертвами нацизма лежит в основе национальной идеи.

Об опасности, которую европейские евреи вновь ощущают в повседневной жизни, Меркель заявила во время своего последнего зарубежного визита перед уходом из политики.

На встрече с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом она признала, что в Германии рост антисемитизма происходит вопреки всем усилиям властей выкорчевать этот сорняк из общественного сознания.

Мы все знаем, что антисемитизм сегодня в Германии на подъёме. Я уже однажды здесь говорила от имени федерального правительства, что мы решительно будем защищать себя от любых проявлений антисемитизма, — заявила она в Иерусалиме (цитата по газете Ha-Aretz).

Это заявление Меркель сделала после посещения мемориального комплекса Йад Вашем — музея Шоа (катастрофы европейского еврейства). По ее словам, немцы продолжают нести ответственность за уничтожение шести миллионов евреев накануне и в годы Второй мировой войны и продолжат нести эту ответственность в будущем.

Меркель добавила, что власти Германии намерены бороться не только с проявлениями антисемитизма, который она назвала «частным случаем любых проявлений ненависти и насилия», но и со всеми подобными проявлениями.

Антисемитизм левый, антисемитизм правый

Однако столь однозначная оппозиция антисемитизму чем дальше, тем больше становится скорее исключением, чем правилом среди европейских элит. Пока ещё попытки если не напрямую оправдать нацистов, то во всяком случае переложить часть вины за Холокост на самих евреев, звучат из крайних секторов политического спектра Европы.

В таких странах как Венгрия (которая была союзницей нацистской Германии), Польша и Франция (которые сами были жертвами нацистов) антисемитизм всё отчетливее перестает быть чем-то, о чём в приличном обществе не говорят.

Свои нападки на Израиль такие политики обосновывают заботой о правах палестинских арабов, которые добиваются от Иерусалима признания независимости сектора Газа и арабских территорий в Иудее и Самарии.

В таких требованиях само по себе нет ничего незаконного, учитывая, что таковой является позиция Генассамблеи ООН . В 2004 году за резолюцию, в которой палестинские территории признаются оккупированными Израилем с 1967 года, проголосовали 140 государств при 6 против и 11 воздержавшихся.

Но тонкость состоит в том, что спускаясь с политических высот к «улице», антисионизм вырождается в антисемитизм неизбежно — сперва в бытовой, а затем, через местные и национальные выборы, и в политический.

При этом «левые» борцы за права палестинцев парадоксальным образом смыкаются с ультраправыми политиками, для которых евреи и мусульмане в «своих» странах являются одинаково враждебными группами, поскольку не вписываются в понятия националистов о «правильном» государстве.

На круги своя

AlexanderPohl.photography /Global Look Press

Движущей силой антисемитизма (который пока ещё пытается маскироваться под антисионизм — относительно «легальный» вариант неприятия еврейства, когда критике подвергается не культура и традиции иудеев, а политика Израиля как государства) в Европе и США сегодня являются леволиберальные элиты, сказала NEWS.ru президент фонда «Холокост» Алла Гербер.

Всё возвращается «на круги своя», словно и не было Холокоста. Возрождение антисемитизма — это не какой-то хор мальчиков, это очень циничная эксплуатация некоторыми политиками настроений «улицы», в первую очередь сегодня — исламистских. Ведь даже в пандемии некоторые ухитряются отыскать «еврейский заговор». Алла Гербер президент фонда «Холокост» президент фонда «Холокост»

Отличие антисемитизма образца 21-го века от антисемитизма прошлых веков, по мнению политологов, состоит в том, что сегодня он всё-таки пытается выглядеть не как пещерная неприязнь к евреям, а маскируется под «заботу» о правах беженцев, под которыми однозначно понимаются арабы на оккупированных Израилем палестинских территориях, и которые добиваются от Иерусалима признания независимости сектора Газа и арабских территорий в Иудее и Самарии.

Самое невероятное, что сторонники подобных настроений сегодня имеются в самом Израиле, в основном — в среде левацкой профессуры. Политическая левая оппозиция в Израиле использует проблему палестинских территорий как беспроигрышную карту в борьбе за места в Кнессете, и эта борьба льёт воду на мельницу антисемитов вопреки субъективным намерениям тех, кто этой картой играет.

Я недавно смотрела израильский мультфильм про Анну Франк. Лейтмотивом его является призыв этой девочки — защищать беженцев, которых преследуют на родине. Но в финале авторы фильма, сами израильтяне, развернули призыв Анны так, что как-будто бы она винит власти Израиля в бедах палестинцев. Это почти неприкрытый антисемитизм, который еле-еле прикрывается заботой о беженцах, — заключает Гербер.

Движимая комплексом исторической вины за Холокост, Германия все годы существования Израиля является самым последовательным союзником еврейского государства, споря за эту пальму первенства с США. Лично Меркель за 16 лет своего канцлерства посещала Израиль семь раз (включая нынешний приезд). Беннет назвал позицию Ангелы Меркель «моральным компасом» для всех европейцев.