Эво Моралеса обвиняют в терроризме

https://static.news.ru/photo/7ad74afe-c003-11ea-bb56-fa163e074e61_660.jpg Эво Моралес Фото: Mario De Fina/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Прокуратура Боливии предъявила обвинения в терроризме и финансировании терроризма бывшему президенту страны Эво Моралесу.

Прокуроры считают, что экс-президент Боливии «координировал продовольственную блокаду городов во время столкновений в ноябре 2019 года», которые произошли после его отставки.

Комиссия из прокуроров, ведущих «Дело об аудиозаписи», сообщила сегодня, что приняла решение официально предъявить обвинения экс-президенту Эво Моралесу в терроризме и финансировании терроризма, — привели сообщение пресс-службы прокуратуры Боливии в ТАСС.

Прокуроры потребовали разрешение на предварительное задержание бывшего боливийского лидера.

Эво Моралес отреагировал на обвинение прокуратуры, сообщив, что решение ведомства — это политическое преследование.

Незаконно и нарушая конституцию, прокуратура Ла-Паса пытается обвинить меня в терроризме при помощи смонтированной аудиозаписи. Это ещё одно проявление систематического политического преследования со стороны правительства де-факто, — процитировали Эво Моралеса в ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что аргентинский общественный деятель и правозащитник Адольфо Перес Эскивель выдвинул кандидатуру экс-президента Боливии Эво Моралеса на Нобелевскую премию мира 2020 года. По его словам, Моралес заслуживает награды, потому что он внедрил «социальные программы, направленные на борьбу с бедностью, неравенством, изменением климата, то есть служащие делу мира».