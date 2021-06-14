Угрозы и поцелуи: на что похожа встреча Байдена и Путина

До двустороннего саммита с участием президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена остаются считаные дни. Швейцарский город Женева ведёт активную подготовку к этому событию. Парк вокруг знаменитой виллы Ла Гранж, которая станет местом переговоров, оцепили колючей проволокой, а жителям города рекомендовали 16 июня работать из дома. Хотя проведение подобных мероприятий сопряжено с определёнными неудобствами, европейские города соревнуются за право принять у себя российских и американских лидеров — ведь каждая такая встреча может стать исторической. NEWS.ru вспоминает, где и как проходили знаковые переговоры представителей Москвы и Вашингтона, и проводит исторические параллели.

Хрущёв и Кеннеди в Вене, 1961

Никита Хрущёв, Джон Кеннеди Cia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первая встреча Никиты Хрущёва с президентом США Джоном Кеннеди состоялась 4 июня 1961 года.

Доминирующей темой стал Берлинский кризис. Недовольная массовым бегством жителей восточного Берлина в западную часть Москва хотела закрыть границу между ГДР и ФРГ и подписать сепаратный мирный договор с Восточной Германией, передав ей всю полноту власти над немецкой столицей. Кроме того, Хрущёв и Кеннеди собирались обсудить конфликт в Лаосе между проамериканским центральным правительством и повстанцами-коммунистами.

Лидеры искренне надеялись на успех переговоров, которым предшествовал полугодовой обмен любезностями. Хрущёв тепло поздравил Кеннеди с избранием, Кеннеди пригласил советского руководителя в Вену, после чего они обменялись ещё несколькими письмами. Местом встречи было выбрано здание американского посольства в австрийской столице — особняк в стиле необарокко.

В итоге встреча не только не разрядила, но и накалила обстановку. Хрущёв не добился от Кеннеди уступок по Берлину и Лаосу, зато подарил ему незабываемый опыт общения с советским руководителем.

Это была худшая вещь в моей жизни, — охарактеризовал встречу Кеннеди сразу после её окончания.

Через два месяца на границе восточной и западной частей Берлина появилась стена, а советские и американские оккупационные войска чуть не перешли к отрытому противостоянию. Через полтора года Карибский кризис поставил СССР и США на грань ядерной войны.

Брежнев и Картер в Вене, 1979

Леонид Брежнев, Джимми Картер wikimedia.org

Спустя почти 20 лет Вена снова свела вместе советского и американского лидеров. Обстановка в мире тогда, напротив, располагала к разрядке напряжения. Венские переговоры 18 июня 1979 года стали логичным продолжением визита Ричарда Никсона в Москву в 1972 году, когда был подписан первый договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1). С тех пор дипломаты обеих сторон готовили расширенный пакет документов, определяющих архитектуру разрядки. Подписание этих соглашений было основной целью встречи в Вене.

Согласно дипломатическому протоколу, после поездки Никсона в Москву Леонид Брежнев должен был нанести ответный визит в Вашингтон. Но здоровье генсека уже этого не позволяло, поэтому американская сторона согласилась на нейтральную Вену, куда советского руководителя доставил поезд. Приподнятому духу переговоров соответствовало и место их проведения — Большой Редутный зал дворца Хофбург.

Договор ОСВ-2, расширяющий и уточняющий условия первого соглашения об ограничении ядерных вооружений, был подписан, причём стороны скрепили отношения не только подписями, но и знаменитым брежневским поцелуем. Но это не уберегло США и СССР от нового витка противостояния, вызванного советским вторжением в Афганистан. Из-за этого сенат США так и не ратифицировал договор ОСВ-2.

Горбачёв и Рейган в Рейкьявике, 1987

Михаил Горбачёв, Рональд Рейган Global Look Press

Переговоры Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана в Рейкьявике 11–12 октября 1987 года считаются самой знаменитой встречей советских и американских лидеров. Задуманные со скромной целью ограничить ядерные вооружения с обеих сторон, в итоге они положили начало настоящей перезагрузке в отношениях.

Встреча прошла в особняке Хёвди, бывшей резиденции французского консула в Рейкьявике. Несмотря на то что позже переговоры будут характеризовать как прорыв, многие современники считали их провалом: подойдя максимально близко к ликвидации всего ядерного оружия СССР и США, Горбачёв и Рейган всё же закончили встречу без подписания документов.

Однако уже до конца года был заключён Договор о ракетах средней и меньшей дальности, ставший облегчением для Европы, наиболее уязвимой для этого вида оружия, и предвестником больших перемен к лучшему в американо-советских отношениях.

Путин и Буш-младший в Любляне, 2001

Владимир Путин, Джордж Буш — младший kremlin.ru

Символично, что саммит Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве состоится ровно через 20 лет после встречи российского президента с Джорджем Бушем — младшим, которая прошла 16 июня 2001 года в Словении. Это тоже была первая поездка в Европу недавно избранного Буша и первая встреча с российским коллегой. Особых ожиданий на неё не возлагали — во многом она была «смотринами» двух недавно избранных президентов. И всё же для российской стороны было важно обсудить вопрос расширения НАТО на восток: Путин хотел получить гарантии, что действия Альянса не будут направлены против России.

Саммит проходил в словенском замке Брдо, бывшей резиденции Иосипа Броз Тито. Американский президент был настолько впечатлён красотой этого места, что публично рекомендовал своим соотечественникам проводить отпуск в Словении.

Хотя переговоры обошлись без прорывов, современники восприняли их как однозначный успех — между лидерами завязались тёплые личные отношения.

Я посмотрел в глаза этому человеку, и я нашел его очень прямолинейным и заслуживающим доверия. Я увидел в них душу, — эта знаменитая фраза Буша-младшего была произнесена как раз после люблянского саммита.

Позже, когда отношения США и России испортились, Буша начали критиковать за это высказывание: якобы он позволил российскому президенту обвести себя вокруг пальца.

Путин и Трамп в Хельсинки, 2018

Владимир Путин, Дональд Трамп Lehtikuva/Jussi Nukari/Global Look Press

Впрочем, самым критикуемым в Америке саммитом Россия — США стали переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина, состоявшиеся 16 июля 2018 года в президентском дворце Хельсинки. Формально обе стороны остались довольны: было подтверждено желание улучшить отношения, возобновить диалог по контролю над вооружениями и создать рабочую группу по кибербезопасности. Трамп и Путин также сошлись во взглядах по поводу региональных угроз, хотя и обошлись без подписания конкретных документов.

Скромные итоги саммита были подорваны валом критики, поднявшейся в американской прессе по поводу поведения Трампа. Главу Белого дома обвиняли в излишней мягкости, потакании интересам России и отказе признать её вмешательство в президентские выборы в США.

Кроме того, контакты на уровне ведомств, которые обычно следуют за подобными встречами, не сложились. А система контроля над вооружениями, которую с такой готовностью обсуждали президенты, продолжила деградировать. После хельсинкского саммита прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), США вышли из Договора по открытому небу (ДОН) и чуть было не похоронили Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

Путин и Байден в Женеве, 2021

Как подчеркнул в разговоре с NEWS.ru директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулёв, по накалу атмосферы перед началом переговоров грядущий женевский саммит можно сравнить разве что со встречей в Хельсинки. Ведь в годы холодной войны стороны ехали на подобные мероприятия с позитивной повесткой, несмотря на всю сложность отношений.

Во время предыдущих саммитов с обеих сторон было желание нормализовать и улучшить отношения, ставились конкретные цели. А какие цели ставит перед собой администрация Байдена? Они хотят стабильных и предсказуемых отношений. Всё. Об улучшении или хотя бы о нормализации речи не идёт. Хотя просматривается желание договориться по контролю над вооружениями, особенно с учётом тех преимуществ, которые получила Россия. Может быть, оно в итоге перевесит эту враждебность. Юрий Рогулёв директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ)

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что саммит в Женеве рискует утонуть в идеологических противоречиях.

Здесь напрашивается параллель между встречей Никиты Сергеевича Хрущёва с Джоном Кеннеди в Вене. Эту встречу тоже ждали: мир находился в состоянии гонки вооружений, проходили ядерные испытания, напряжённость была очень серьёзной. Но сама встреча — так получилось — свелась к идеологической перепалке. Есть опасность повторения такого сценария. Владимир Васильев главный научный сотрудник Института США и Канады РАН главный научный сотрудник Института США и Канады РАН

Эксперт обращает внимание, что обе стороны едут в Женеву без явного желания о чём-либо договориться, есть лишь настрой на донесение своей точки зрения до оппонента. Впрочем, история изобилует примерами как неожиданных успехов, так и непредсказуемых провалов подобных встреч.