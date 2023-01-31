Еще одна страна заявила о готовности передать Киеву истребители F-16 Премьер-министр Нидерландов Рютте: мы готовы рассмотреть запрос на поставки F-16 Киеву

Фото: ministery of defense / Royal Press Europe / Global Look Press

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна готова рассмотреть вопрос передачи истребителей F-16 Киеву, пишут «Известия». Глава правительства добавил, что в настоящий момент такие запросы со стороны властей Украины не поступали. Он отметил, что у Нидерландов «нет табу» в вопросах поставок военной помощи Киеву.

Что касается истребителей F-16, то такого запроса от Украины мы не получали. Но если это случится, это будет важным этапом. Но мы рассмотрим его и проконсультируемся с нашими союзниками, ― сказал Рютте.

Он назвал «большим шагом» идею передачи Киеву истребителей.

Ранее не исключила возможность поставок самолетов Киеву заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Данный вопрос остается в повестке обсуждений военной помощи Киеву, отметила она. Лидер Социал-демократической партии Германии, входящей в правящую коалицию, Саския Эскен также допустила поставку истребителей Украине. По ее словам, таким образом ФРГ даст понять президенту РФ Владимиру Путину, что «отвергает российскую агрессию». При этом, как отметила Эскен, Берлин не хочет становиться стороной конфликта.