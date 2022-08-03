Ещё одна страна ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

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Французские депутаты ратифицировали протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Документ был рассмотрен Национальным собранием Франции во вторник, 2 августа. Всего за принятие в Альянс новых членов выступили 209 депутатов, а 46 человек высказались против, пишут «Известия».

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО представляет неоспоримую ценность для Альянса. Мы оказались на пороге исторического решения для стратегической безопасности континента, — заявила глава французского МИД Катрин Колонна.

Аналогичный законопроект был рассмотрен сенатом Франции в конце июля. Отмечается, что инициатива получила поддержку 323 человек, а против высказались 17 сенаторов.

Сейм Польши ранее почти единогласно принял законы о ратификации соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. За участие Швеции проголосовали все 442 депутата, принявшие участие в голосовании. За вступление Финляндии в Альянс один парламентарий высказался против, а ещё один воздержался. Принятые законопроекты поступят в польский сенат, а затем на подпись к президенту страны Анджею Дуде.