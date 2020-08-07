ЕС сократил список для открытия внешних границ до 10 стран

https://static.news.ru/photo/db39ee2e-d8d6-11ea-a8c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет ЕС сократил с 11 до 10 список иностранных государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы, исключив из него Марокко.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС, страны сообщества могут поэтапно отменять ограничения на пересечение внешних границ Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Руанды, Грузии, Уругвая. Из списка исключено Марокко.

На основании критериев и условий, установленных в рекомендациях [Совета ЕС], — говорится в сообщении.

Действие новой редакции списка вступает в силу с 8 августа.

Ранее сообщалось, что Россия не вошла в скорректированный список стран, подготовленный властями ЕС, гражданам которым будет разрешён въезд на территорию Евросоюза с 1 августа. Изначально планировалось открыть границы для граждан 14 стран и Китая. Затем из перечня убрали Сербию и Черногорию.

Как писал NEWS.ru, что Хорватия и Мальта оказались единственными государствами ЕС, которые заявили о готовности принимать туристов из России. Остальные страны Евросоюза пока не готовы открывать границы для россиян и намерены сохранить ограничения как минимум на первую половину августа.