ЕС сократил список для открытия внешних границ до 10 стран

Совет ЕС сократил с 11 до 10 список иностранных государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы, исключив из него Марокко.
Как
На основании критериев и условий, установленных в рекомендациях [Совета ЕС], — говорится в сообщении.
Действие новой редакции списка вступает в силу с 8 августа.
Ранее сообщалось, что Россия не вошла в скорректированный список стран, подготовленный властями ЕС, гражданам которым будет разрешён въезд на территорию Евросоюза с 1 августа. Изначально планировалось открыть границы для граждан 14 стран и Китая. Затем из перечня убрали Сербию и Черногорию.
Как писал NEWS.ru, что Хорватия и Мальта оказались единственными государствами ЕС, которые заявили о готовности принимать туристов из России. Остальные страны Евросоюза пока не готовы открывать границы для россиян и намерены сохранить ограничения как минимум на первую половину августа.
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